Gail Kim se despide de TNA: «Estoy emocionada»

TNA Wrestling sorprendió estos días a propios y extraños al confirmarse la salida de Gail Kim. Una noticia de la que ya se ha sabido además que ha provocado que al menos un talento no va a renovar su contrato. Qué va a suponer realmente el adiós de la ex luchadora es una incógnita y también es demasiado pronto para que se resuelva. Así que atendamos a la despedida que ella ha publicado en redes sociales.

«Solo quería dar las gracias a los fans, amigos y especialmente a mis compañeros por todo el apoyo que me han dado en los últimos días. He recibido una enorme cantidad de amor y realmente me ha ayudado a procesar este cambio. Más que nada, estoy agradecida por todos los años y oportunidades que tuve para ayudar a construir algo con lo que siempre soñé. La división de las Knockouts es y siempre será mi corazón, al igual que todas las mujeres que fueron parte de ella.

Gracias al increíblemente trabajador y apasionado talento y equipo de TNA con los que he tenido el placer de trabajar. Esto no acabará con mi pasión ni con mi amor por la lucha libre, y este no es el final de Gail Kim en el mundo de la lucha. No dedicas 17 años a una compañía y te detienes cuando tienes tanta pasión. Espero compartir mi viaje, tomarme un tiempo para mí y prepararme para lo que viene. Estoy emocionada por el futuro.

GRACIAS y un último pensamiento… Más mujeres en roles de liderazgo. No menos. ????????».