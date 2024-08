Durante años -han pasado 13 desde la última vez- «The Queen of Harts» Natalya y Gail Kim han hablado de volver a trabajar juntas. Por ejemplo, esto decía la Superestrella de WWE en marzo:

«También creo, por supuesto, soy muy parcial, pero la quiero mucho. Creo que Beth Phoenix podría regresar y hacer una carrera completa. Por supuesto, desafío a Gail Kim a nuestro combate individual. Mickie James, Melina, Gail Kim, Michelle McCool, Layla. Amo a Alicia Fox, me encantaría verla hacer más. Hay tantas mujeres que realmente, es como si estuviéramos listas para la revolución antes de que estuviera lista para nosotras».

Embed from Getty Images

► Gail Kim invita a Natalya a TNA

Ello parece más probable que suceda en TNA y desde ahí «The Queen of Cats» envía una invitación a la oriunda de Canadá (y a su esposo, Tyson Kidd) hablando cn Gabby LaSpisa en Gabby AF:

«La que ha sido mencionada tantas veces es Nattie. Nattie es muy solidaria con TNA. Ella y TJ, sus vidas son la lucha libre. En sus días libres, tienen una escuela de lucha. Yo estoy como, ‘¿Cómo haces para estar siempre tan involucrada en la lucha libre?’ Viven, respiran y duermen lucha libre. He sido amiga de ella durante mucho tiempo. Me encantaría tener la oportunidad de trabajar con ella de nuevo. Tuve ese pequeño momento en el radar como talento. Me encantaría producirla. No creo que necesite mucha producción, pero sería divertido. La adoro a ella y a TJ muchísimo. Son amigos muy especiales para mí. Me encantaría ver que reciba el reconocimiento que merece.»

Embed from Getty Images

¿Te gustaría ver a Natalya en TNA?