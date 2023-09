Normalmente, las vanguardias en el mundo luchístico suelen surgir de la escena independiente y luego son reproducidas por las grandes empresas. IMPACT! Wrestling, sui generis, no ha seguido el camino trazado por ninguna «indie» respecto al manejo de sus gladiadoras.

Podría decirse, no obstante, que el hecho de que Tessa Blanchard conquistara el Campeonato Mundial Impact hace cuatro años supuso una consecuencia lógica de lo visto en Chikara con Princess KimberLee y en Lucha Underground con Sexy Star. Pero ninguna otra empresa de primer nivel ha tenido la valentía de hacer lo mismo: situar a una mujer como la cara de su producto, por encima de cualquier hombre.

Es de suponer que próximamente, otra gladiadora portará el Campeonato Mundial Impact, pero mientras tanto, las «Knockouts» siguen siendo fundamentales, lejos de lucir cual relleno o cual obligada inclusión en pos de no ser considerado un organismo patriarcal.

Y esta semana, Gail Kim, ha querido reivindicar una vez más Impact Wrestling y su consideración por la lucha femenil, a tenor del episodio televisivo número 1000 de la compañía, grabado ayer desde el Wetchester County Center de White Plains (New York, EEUU), donde Kim volvió a calzarse las botas tras cuatro años retirada.

La siete veces Campeona Mundial Knockouts y actual productora expone, bajo entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated, que la división femenil de Impact es la locomotora de la empresa.

So very proud of our @impactwrestling #knockouts

15 years of trail blazing and still making #herstory!

Sunday night at #Emergence our main event featured an amazing group of super talented female stars.

Honored to work with such an amazing group of people. pic.twitter.com/szWxNtzANE