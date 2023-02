Finalizando 2022, Frankie Kazarian hizo su retorno a IMPACT! Wrestling después de haber terminado su contrato con AEW (así como haber conversado con la WWE). Fue una gran noticia pues hablamos de uno de los luchadores más importantes de la historia de la compañía, además de todo un veterano de los encordados con tremendo talento e inmensa experiencia, sin olvidar todo el éxito que ha tenido tanto en ella como fuera. Ahora, ¿cómo se dio su vuelta? Gail Kim estuvo dando detalles recientemente en WrestlingNewsCo.

> El retorno de Frankie Kazarian a IMPACT

“Se mantuvo bastante en secreto. No mucha gente lo sabía, y cuando me refiero a no mucha gente, es decir, incluso en la gestión no lo sabían. Sí, estaba muy escondido. Tengo una relación muy cercana con Frankie y Tracy, su esposa, porque solía ser compañera de cuarto con ellos en el pasado, así que somos como una gran familia feliz. Así que sabía que Frankie vendría, pero incluso Tracy trató de despistarme el día de. Así que le envié un mensaje de texto durante el día, le dije: ‘¿Cuándo llegará Frankie?’. Ella dijo: ‘¿Qué quieres decir?’. Así que me desconcertó por completo. Creí totalmente que él no vendría a Hard To Kill. Luego lo vi haciendo su promo, y fue entonces cuando descubrí que él estaba allí ese día. Ese día yo estaba en la oficina [risas]. Así que pensé: ‘Oh, estoy tan enojada en este momento. Estoy tan enojada porque me lo ocultaron’ [sonríe].

“Estoy tan feliz por Frankie. Me lo dijo, y puedo verlo, está en una forma increíble en este momento. Puede pasar otros diez años si quiere. Demostró que todavía lo tiene en el ring. Tuvo combates increíbles con Josh Alexander, Mike Bailey, todos estos muchachos anteriormente que acabas de ver antes de que firmara este contrato a largo plazo con nosotros. Así que estoy emocionada. Estoy emocionada de verlo regresar a casa, y estoy emocionadoade ver los combates que va a presentar porque esa pequeña carrera que hizo con nosotros el año pasado fue increíble. El combate con Chris Sabin fue increíble. Me importa mi generación de lucha libre, especialmente las personas que están en una forma increíble, como Mickie y Frankie y todas estas personas que aún pueden ir, para guiar a la próxima generación mientras todavía están allí para mostrarles cómo hacer esto de la lucha libre en la cima de su juego”.