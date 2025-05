Gail Kim cancela su aparición de hoy en la NWA

Hoy 17 de mayo va a dar comienzo la Crockett Cup 2025 de la National Wrestling Alliance y en una noticia de última hora se confirma que Gail Kim no participará. En realidad, no iba a tener un combate ya que está retirada como luchadora pero iba a ejercer de réferi especial invitada en la lucha Kenzie Paige (c) vs. Natalya por el Campeonato Mundial Femenil NWA.

► Gail Kim, enferma

17 de mayo de 2025 a las 11:17 AM

Lamento tener que anunciar que no podré asistir hoy a la Crockett Cup en Filadelfia. Odio decepcionar a los fans y, sobre todo, a Nattie y Kenzie, pero después del crucero del domingo pasado, me enfermé gravemente y he estado sufriendo síntomas severos de gripe/COVID. No quise anunciarlo antes con la esperanza de recuperarme completamente para hoy, pero todavía tengo fiebre alta y he tenido que cancelar esta mañana.

Prometo compensarlo a los fans de NWA y a Billy, y espero poder regresar para otro evento. Estoy muy decepcionada, ya que tenía muchas ganas de ser la árbitra para el combate por el campeonato femenino hoy. Les deseo la mejor de las suertes a todos en Filadelfia hoy, y especialmente a las chicas, ¡sé que van a hacer vibrar la 2300 Arena esta noche!