Gage Goldberg se imagina en WWE: «Entreno football, pero…»

Gage Goldberg, el hijo de Goldberg, está preparándose para una carrera en el football. Sin embargo, no descarta ser luchador y unirse a la WWE en un futuro. Abajo, leemos sus recientes declaraciones en una entrevista con nuestros compañeros de Sportskeeda.

Goldberg with his son Gage Goldberg before his final retirement match. #SNME pic.twitter.com/hs0VBDsesF

— FADE (@FadeAwayMedia) July 12, 2025