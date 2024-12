Gage Goldberg nombra el combate favorito de su padre

Goldberg ha tenido una gran carrera en WCW, que le valió en su momento para eventualmente llegar al Salón de la Fama WWE. Aún no está retirado de la competición, pero cuando pasó sus últimos años en WWE tuvo un paso discreto, aunque con rivalidades bastante sonadas como contra Brock Lesnar, Roman Reigns o The Undertaker.

► Gage Goldberg escogió el combate contra Brock Lesnar en Survivor Series

El hijo de Bill Goldberg, Gage Goldberg, ha crecido ante nuestros ojos durante el viaje de su padre en la WWE, e incluso apareció en televisión durante la última etapa del miembro del Salón de la Fama WWE en la compañía, habiéndolo visto por última vez en su rivalidad contra Bobby Lashley.

Durante una entrevista reciente con Bill Apter en «Sportskeeda WrestleBinge», Gage Goldberg escogió cuál de los combates de su padre era el que más le gustó.

«Yo diría que en persona, su mejor combate fue… contra Brock Lesnar en Survivor Series. Ese fue el más emocionante; fue el mejor que he visto. Lo estaba matando con esa lanza, y solo verlo… como, matar a Brock Lesnar en tan poco tiempo… Brock Lesnar es un cabrón. Los tipos más geniales de la WWE en este momento, sin duda, como, de todos los tiempos».

Gage también mencionó que sería genial ver a su padre luchar en su último combate de su carrera en 2025, posiblemente contra Lesnar por tercera vez, desde el ringside. Sin embargo, parece que esto no sucederá, ya que WWE no planea traer a «La Bestia Encarnada» de regreso a su programación en el futuro cercano. No obstante, el miembro del Salón de la Fama sí tendría un combate para el próximo año, y aunque Gunther sonaba como su posible rival, un informe reciente apuntaba a que la compañía habría cancelado dicho combate.