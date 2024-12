Gage Goldberg a Bret Hart: «Olvídalo de una vez»

Gage Goldberg no pierde de vista a su padre, Goldberg, en su regreso a la WWE, mientras vive su propia vida en la universidad. No hace mucho, avisaba de que el miembro del Salón de la Fama daría una paliza a Gunther. Lamentablemente, un informe reciente apuntaba a que la compañía habría cancelado dicho combate. Por otro lado, también advertía de que quizá el veterano participe en Royal Rumble 2025.

Embed from Getty Images

► Es hora de olvidar

Así mismo, el atleta universitario ha querido meterse en la disputa de su padre con Bret Hart. Dicen que el tiempo todo lo cura pero no ha sido así con la mala relación entre ellos y 25 años después la guerra continúa. Sin ir más lejos, hace unos meses «The Hitman» recordaba:

«»El Scissors Kick de Booker T es un movimiento realmente peligroso… Cuando me lo hizo, me golpeó la cabeza contra la lona… Entre él y Goldberg, pareciera que querían matarme. Ese fue un movimiento muy peligroso. Tuve que decirle que parara. No podía hacerlo más conmigo. Me lo hizo dos o tres veces y cada vez que lo hacía, mi cabeza golpeaba casi a través de las tablas. No le presto mucha atención a Bill. No conozco a nadie que lo haga«.

Y ni siquiera fue uno de los mayores ataques que se han dedicado ambos a lo largo de los años. Pero ahora Gage les pide (en realidad, solo a Hart, aunque podemos suponer que quizá le ha dicho lo mismo a Goldberg) que paren de una vez con los problemas. Leamos sus propias palabras en WrestleBinge:

«Realmente no nos gusta hablar mucho de eso. Tienes que dejar las cosas ir, al 100%. No puedes seguir insistiendo en una sola cosa cuando alguien tiene éxito. Las cosas pasan».

No le falta razón. Más allá de dar que hablar, ¿qué ha supuesto positivo este ir y venir entre las dos leyendas vivientes de la lucha libre?