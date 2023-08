Gaethje: «No reconozco a la persona que peleó con Oliveira»

Justin Gaethje promete que es un peleador diferente desde que perdió ante Charles Oliveira en UFC 274. Desde una derrota por sumisión ante Oliveira (34-9 MMA, 29-9 UFC) en su pelea por el título de peso ligero en mayo de 2022, Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC) se ha recuperado con dos victorias consecutivas, una decisión sobre Rafael Fiziev. en UFC 286, y un nocaut sobre Dustin Poirier para reclamar el título «BMF» hace menos de dos semanas en UFC 291 para consolidarse como el contendiente número uno.

Gaethje ha sido una máquina de bonificación desde que se unió a la lista de UFC, emocionando a los fanáticos con numerosas guerras sin cuartel. Si bien sigue ganando bonos, “The Highlight” mostró recientemente una versión mucho más serena de sí mismo.

Mientras espera al ganador del campeón de peso ligero Islam Makhachev vs. Oliveira en UFC 294 el 21 de octubre, Gaethje reflexionó sobre su rápida derrota ante Oliveira, que estuvo llena de acción mientras duró.

“Cometí un gran error y realmente me quedé atrapado en el momento en que peleé contra Charles Oliveira. Como si miras la diferencia entre mi abandono en esta pelea y la pelea de Charles Oliveira, soy una persona diferente. No reconozco a la persona que peleó con Oliveira. Todavía es una batalla que voy a enfrentar cada vez que entre allí, para no quedar atrapado en el qué estamos haciendo, para qué sirve.

“Aparte de estar presente y confiar en mi preparación y confiar en mi intuición y estar tranquilo en ese sentido o en esa arena, y creo que nuevamente fue solo un error que cometí. Era como la última lección de aprendizaje que necesitaba porque todavía no estaba convencido de si soy agresivo o no agresivo, no pensé que fuera un factor importante. Pensé que seguiría actuando de la misma manera, pero ciertamente fue en detrimento de mi actuación esa noche”.

Gaethje y Poirier se involucraron en un granero en su primera pelea en 2018. Muchos esperaban que su revancha en UFC 291 se desarrollara de manera similar, pero Gaethje tenía otros planes que cree que despidieron a Poirier.

“Estoy saltando hacia la jaula, estoy cantando una canción cuya letra ni siquiera entiendo, como si Dustin saliera, simplemente emocionado. Dustin salió para una guerra y le di un ballet, y fue lo mejor que pude haber hecho. Quiero decir que estaba esperando una guerra y le di todo lo contrario. Te garantizo que eso lo frustró y probablemente estaba muy sorprendido, y fue perfecto. Funcionó perfecto por mi parte”.