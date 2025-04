Gaethje espera que Chandler derrote a Pimblett en UFC 314

Justin Gaethje está apoyando a Michael Chandler en UFC 314. El ex campeón de Bellator y ex retador al título de la UFC, Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC), se enfrentará a Paddy Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC) en la pelea co-estelar de peso ligero de cinco rondas del sábado en el Kaseya Center en Miami.

Gaethje venció a Chandler en una pelea explosiva del año en UFC 268 en noviembre de 2021. Desglosó las claves de la victoria de Pimblett.

“Creo que hay que intentar iniciar el agarre desde el principio y cansarlo. Así, al final del segundo asalto y durante todo el tercero, puedes llegar al agarre. Tiene muy buen agarre y muy buenas sumisiones, así que obviamente Chandler necesita evitar eso. Pero creo que hay que cansarlo. Hay que hacer un par de forcejeos, dejar que te derribe un par de veces y confiar en tu capacidad para no ser sometido, levantarte y luchar durante tres asaltos”.

Gaethje descubrió más tarde que la pelea era a cinco asaltos, no a tres. Aunque aconsejaba a Pimblett sobre cómo debilitar a Chandler, en realidad le gustaría ver a su antiguo rival triunfar.

«Entonces, definitivamente, deja que te derrote. Dos o tres veces en la primera ronda. Espero que gane Chandler. Me gusta Chandler. No me disgusta. Espero que la vieja guardia aguante, que mantenga a estos jóvenes hambrientos fuera el mayor tiempo posible, así que ya veremos. Espero que gane Chandler; una partida loca».