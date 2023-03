Gaethje: “Comentario Bisping fue poco profesional”

Justin Gaethje no quedó impresionado con el trabajo de comentarios de Michael Bisping en UFC 286 . El contendiente de peso ligero llamó a Bisping por lo que percibió como un comentario sesgado cuando llegó el momento de convocar la pelea del evento principal del campeonato de peso welter del sábado entre Leon Edwards y Kamaru Usman.

Edwards y Bisping provienen de Inglaterra, mientras que Gaethje es compañero de entrenamiento de Usman. Edwards derrotó a Usman por decisión mayoritaria para retener el título de las 170 libras.

“Pensé que [Usman] ganó la pelea. Pero probablemente soy tan parcial como los jueces. Ciertamente no tan parcial como Michael Bisping, quien no debería haber estado cerca de un micrófono durante esa pelea. Apesta.

Gaethje no proporcionó ningún ejemplo específico de por qué percibió que el comentario de Bisping estaba sesgado. La leyenda británica de las MMA estuvo presente durante todo el pay-per-view del sábado en Londres, que contó con la participación de varios luchadores del Reino Unido.

Cuando se le preguntó si sentía que los comentaristas no deberían ser asignados a peleas con amigos y compañeros de equipo, Gaethje se negó a compartir su opinión.

“No es mi decisión. Simplemente pensé que era muy poco profesional”.

Bisping no fue el único empleado de UFC que tuvo a Gaethje rascándose la cabeza ya que su pelea coestelar contra Rafael Fiziev también terminó en un empate por decisión mayoritaria con un resultado que se leyó de manera poco ortodoxa.

El locutor del ring Bruce Buffer leyó primero un puntaje de Gaethje de 29-28, luego un segundo puntaje de 29-28 sin nombre adjunto, y luego el puntaje de 28-28 antes de anunciar a Gaethje como el ganador. Gaethje estaba seguro de haber ganado la pelea, pero aun así fue un momento confuso para él.

“La forma en que lo anunció fue muy extraña. Dijo 29-28 Gaethje y luego dijo 29-28 y no siguió con un nombre, así que dije, ‘¿Qué diablos está pasando?’ pero luego escuché 28-28. Sabía que gané esa pelea. No habría hecho esa voltereta hacia atrás si no hubiera estado 99 por ciento seguro de que gané esa pelea”.

Y luego está el presidente de UFC, Dana White , a quien podría haberle preocupado que Gaethje celebrara su victoria con una de sus espectaculares volteretas fuera de la jaula. Pero está seguro de que el jefe no tendrá ningún problema con eso.

“No, le encanta”.