Gabriel Bonfim quiere a Colby Covington como próximo oponente

Gabriel Bonfim no escucha el ruido. Mentalmente, ya está listo para la siguiente batalla. El contendiente brasileño en ascenso obtuvo su victoria más prolífica hasta la fecha el 12 de julio cuando derrotó a la leyenda del peso welter Stephen Thompson en UFC en ESPN 70 por decisión dividida.

«Me siento genial y estoy contento con mi rendimiento. Mi oponente es una leyenda del deporte, así que esta victoria me da confianza para el futuro y también me muestra algunos aspectos en los que debo trabajar para alcanzar ese estatus. Tengo muchas ganas de seguir aprovechando mi buen momento».