Gable Steveson volvió a luchar en un NXT Live

En el 2021, Gable Steveson firmó un contrato con WWE, el cual incluyó una preparación especial para que pudiera trabajar con la compañía tan pronto como culminara su carrera en la lucha libre amateur en la Universidad de Minnesota. Sin embargo, recién en este año fue visto con cierta regularidad en las pantallas de NXT, donde eventualmente tuvo un enfrentamiento contra Baron Corbin en NXT The Great American Bash, que marcó su debut en un ring de WWE, que culminó en derrota.

En medio de un posible «descanso» de la WWE, el medallista de oro olímpico decidió no formar parte del Campeonato Mundial de lucha libre amateur, y sorprendentemente volvió a luchar en un evento en vivo no televisado de NXT, logrando su primera victoria en su carrera como Superestrella de WWE.

La especulación en curso sobre la carrera de Gable Steveson dio un giro interesante el viernes por la noche cuando regresó al ring de lucha libre. Recordemos que el medallista de oro olímpico ha sido objeto de muchas especulaciones sobre sus proyectos futuros, incluida la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de 2024 para revalidar su título.

Sin embargo, Gable Steveson no se ha descuidado por completo y todavía trata de pulir sus habilidades en el ring. De hecho, en un reciente evento en vivo de NXT en Fort Pierce, Florida, Steveson regresó al ring, haciendo equipo con los Creed Brothers para enfrentarse al trío de Charlie Dempsey, Damon Kemp y Myles Borne. Este marcó su cuarto combate dentro de la WWE, y en esta ocasión volvió a alzarse con la victoria. Un asistente al evento compartió algunas fotografías en sus redes sociales del reciente combate del medallista de oro olímpico.

