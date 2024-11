¿Gable Steveson tiene planeado entrar a las MMA?

Gable Steveson es uno de los luchadores amateur más condecorados de la historia del peso completo. No triunfó en WWE ni en la NFL. ¿Lo intentará en MMA? De momento, solo se puede confirmar que ha regresado a la Universidad de Minesota para su último año de elegibilidad con una victoria ayer 24 de noviembre.

Complete team victory from top to bottom. pic.twitter.com/Wnuj2xJ9rA — Minnesota Wrestling (@GopherWrestling) November 25, 2024

► ¿De la lucha amateur a las peleas profesionales?

«He estado experimentando con el MMA desde hace un tiempo. Después de estar en ese campamento con Jon Jones, eso definitivamente me encendió una chispa para salir y dedicarme al MMA. Aún no estoy seguro de la promoción, pero Jon definitivamente encendió un fuego en mí y me dijo: ‘Oye, creo que deberías volver a la lucha, creo que deberías intentar el MMA. Tenemos un gran equipo aquí si quieres unirte a nosotros.’ Fue fascinante cómo me involucré tan rápido, y cuando me puse los guantes, todo se sintió como mi base natural. Con la lucha libre, el trabajo de boxeo, el jiu-jitsu, siento que podría ser muy bueno muy rápido», dice Gable en The MMA Hour with Ariel Helwani.

«After being in that camp with Jon Jones, that definitely put a major spark in me to go out there and do MMA.» Gable Steveson talks his inevitable transition to MMA. 👀 pic.twitter.com/p8ceIcKSae — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 20, 2024

Cuando le preguntaron si tiene una pelea programada, respondió: «No tengo una pelea de MMA. Pero tengo un camino que puede llevarme a algo grande, así que lo estamos discutiendo, y creo que será un camino muy bueno para mí para salir y mostrar quién soy. Me voy a tomar un tiempo para asegurarme de que todo esté 100% listo y de que físicamente estoy en condiciones de ser quien soy, lo cual sé que soy. Pero sabes que tomará tiempo, como todo lo demás.»

Back-to-back shutouts for the first time since 1997-98!#GopherTough〽️ pic.twitter.com/57qAc13LkE — Minnesota Wrestling (@GopherWrestling) November 24, 2024

Unos años atrás, Gable Steveson se unió con Dana White, el presidente de la UFC:

«Esperaba que Dana hubiera entrado mucho más fuerte. Esperaba que empujara el ritmo un poco más. Me encantaría pelear en UFC. No tengo miedo de pelear, estoy no tengo miedo de que me golpeen, no tengo miedo de salir y perder frente a una gran multitud o ganar frente a una gran multitud. No me importa, salgo a entretener a la gente … Ojalá Dana hubiera entrado un poco más duro. Ojalá me empujara más para ir por ese camino, pero ese tiempo se acabó por ahora».