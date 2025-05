Gable Steveson: «Quiero ser una estrella de la UFC»

Gable Steveson no tuvo éxito en la WWE. Tampoco en la NFL. Y ahora su histórica carrera como luchador amateur (es un medallista de oro olímpico y multicampeón NCAA) lo llevaría a intentarlo en la UFC.

Embed from Getty Images

El peleador Mike Perry (actualmente, compite en BKFC) lo entrevistó recientemente en su pódcast, Overdogs, y Steveson no pudo poner más en claro que ese es el camino que quiere tomar a continuación:

Embed from Getty Images

De esto se viene hablando desde hace años. De hecho, en 2021, Gable Steveson contaba que esperaba que Dana White lo convenciera para unirse a la UFC:

«Esperaba que Dana hubiera entrado mucho más fuerte. Esperaba que empujara el ritmo un poco más. Me encantaría pelear en UFC. No tengo miedo de pelear, estoy no tengo miedo de que me golpeen, no tengo miedo de salir y perder frente a una gran multitud o ganar frente a una gran multitud. No me importa, salgo a entretener a la gente … Ojalá Dana hubiera entrado un poco más duro. Ojalá me empujara más para ir por ese camino, pero ese tiempo se acabó por ahora».