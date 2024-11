Gable Steveson reconoce que no estuvo al 100% en WWE y que no se adaptó bien a NXT. Pero también celebra haber tenido su «momento WrestleMania». En la actualidad, después de haber intentado unirse a la NFL sin éxito, está de nuevo en la lucha universitaria en su último año de elegibilidad.

► Pudo ser mejor

«Definitivamente, al principio me tomó algo de tiempo acostumbrarme, pero con el tiempo, me fui adaptando a quién soy. Mucho de esto tiene que ver con estar cómodo contigo mismo. Si no estás cómodo contigo mismo, entonces las cosas no funcionan. Quizás hubo muchas cosas que podría haber hecho mejor, sí, pero siento que ahora estoy muy cómodo conmigo mismo, y realmente no hay mucho más que decir al respecto.»

► Una ocasión memorable

«No, cuando miro hacia atrás pienso, ‘Es una gran imagen.’ Estuve en un WrestleMania, tuve un momento en WrestleMania. Hay tantas personas en la lucha libre profesional que nunca han tenido un momento en WrestleMania y [están] rezando para que llegue, y yo ya lo tuve, y eso es genial. Chad Gable, gracias por ese momento también. No tengo ningún problema con eso. Me encantaría, si surgiera otra vez, sería genial. Si no, el mundo no deja de girar», comenta en The Ariel Helwani Show.

En su regreso al wrestling amateur, Steveson ayudó a los Golden Gopher de la Universidad de Minnesota a vencer al equipo de Campbell University por un marcador de 44-0 ganando todos y cada uno de los enfrentamientos. Ya veremos a dónde va el peso completo de aquí en adelante.

Back-to-back shutouts for the first time since 1997-98!#GopherTough〽️ pic.twitter.com/57qAc13LkE — Minnesota Wrestling (@GopherWrestling) November 24, 2024