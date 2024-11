Gable Steveson: «No era el momento para WWE»

«Estoy emocionado de regresar a la Universidad de Minnesota y competir con mis compañeros de equipo por una última temporada. Espero dar un espectáculo para los fanáticos y salir con una explosión». El medallista de oro olímpico Gable Steveson daba esta noticia recientemente como novedad sobre su carrera después de haber sido despedido de WWE hace unos cuantos meses y de no haber tenido éxito en los Buffalo Bills de la NFL. El luchador fue visto junto a Jon Jones en UFC 309.

► No era el momento

Dicho esto, camino a que Steveson debute presumiblemente en la temporada de lucha universitaria el 24 de noviembre, así como en espera de ver qué le depara este nuevo capítulo, en una reciente conferencia de prensa previa a ese mismo regreso, intenta explicar qué salió mal en WWE:

«Creo que WWE simplemente no era el momento adecuado. Tengo un lado competitivo en mí. Ellos lo sabían, y no era el momento para eso. Tal vez algún día, si las estrellas se alinean, sería una gran oportunidad para intentarlo de nuevo. No tengo malos sentimientos al respecto. No tengo ningún rencor. Me gustaría seguir avanzando con todo lo que tengo en marcha».

¿Tendrá Gable otra oportunidad en la compañía? Nunca se sabe. Probablemente, sí. O quizá pruebe suerte en alguna otra.

Mientras, leamos lo que decía al poco de su despido Kurt Angle sobre él:

“Ese chico es un súper atleta. ¿Piensas que Brock Lesnar es un atleta? Este chico, podría ser un poquito mejor atleta que Brock Lesnar. Es muy difícil para mí decir eso. Especialmente por el tamaño de Brock, es un atleta increíble. Él y Gable Steveson lo son, pero este chico, quiero decir, es tan diverso. Es rápido, es atlético. Lo he visto hacer saltos mortales de pie. Es un monstruo de 250 libras. Que pueda hacer cosas así es simplemente increíble. Así que no me sorprendió que firmara con los Buffalo Bills. Me sorprende que no lo hayan puesto en el equipo de práctica por un tiempo porque nunca había jugado al fútbol antes, al menos no en la universidad. Pero creo que va a tener un gran impacto de inmediato, de verdad. Es una locura, pero es un individuo único en la vida, y así es como lo veo«.

