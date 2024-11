Gable Steveson da más detalles de su adiós a WWE

Previamente, Gable Steveson explicaba qué salió mal durante su breve aventura en WWE, la cual terminó abruptamente. Ahora, ofrece más detalles de lo ocurrido asegurando también que estaría dispuesto a probar suerte de nuevo en el gigante de la lucha libre.

► ¿Qué pasó con WWE?

«Cuando llegué a WWE, todo fue genial y todo salió bien todo el tiempo. Simplemente no era el momento adecuado. Después de firmar con WWE, intenté volver a luchar, pero no puedes estar constantemente con un pie dentro y otro fuera de todo, y a medida que pasó el tiempo, simplemente no era lo correcto. Quería seguir luchando y seguir en esa dirección, pero WWE tenía un enfoque diferente. Obviamente, no hay resentimientos ni mala sangre. Vi a Paul Levesque, Triple H, en el evento de UFC, y tuvimos una breve conversación. Todo fue muy cordial y agradable. Fue genial verlo a él y a Stephanie detrás del escenario. Todo está bien. No hay resentimientos de mi parte. Ellos sabían en ese momento que yo quería seguir siendo competitivo, y fue solo un pequeño tropiezo en el camino, y esas cosas pasan».

«No estoy seguro. Lo dejaremos en que todo está bien. No hay tensiones, no hay animosidad contra nada. Si definitivamente surgiera la oportunidad en el futuro, me encantaría meter ambos pies de lleno, despegar y correr con ello, y me encantaría. Pero el negocio siempre será el negocio. Tienes que tomar riesgos en la vida, y algunos riesgos no funcionan, y ese no funcionó, y no hay problemas conmigo. Estoy tranquilo, y el tiempo siempre vuelve eventualmente, con suerte».

«Me mantuve en silencio porque no hubo resentimientos cuando me dejaron ir, y aún no los hay. No tengo nada malo que decir sobre el negocio porque cuando me senté con Vince [McMahon], Nick Khan y Triple H, todo fue muy cordial. Fue cuando los conocí en 2021. Desde entonces, no hubo problemas. Me lo tomé como un golpe en la barbilla, una experiencia que te humilla, y sigues adelante. Si estás amargado por algo, debe haber habido un problema, y no hubo problemas conmigo», explica Steveson en The Ariel Helwani Show.