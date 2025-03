Gable Steveson aborda su derrota en el campeonato nacional NCAA

La ex Superestrella WWE Gable Steveson fue derrotado por Wyatt Hendrickson en la final de la división de peso completo del campeonato nacional NCAA el 22 de marzo.

Durante una reciente entrevista en The Pat McAfee Show, el luchador abordó lo sucedido:

«No estoy feliz con el resultado de este pasado fin de semana. Pero es una bendición salir ahí frente al público, en el escenario más grande, y desde que me fui en 2022, siempre quise volver y dar un último gran impulso para la Universidad de Minnesota. Eso es lo que intenté hacer. Intento hacer las cosas lo más grandes posible, y amo el espectáculo, amo salir ahí y sentir los nervios, que el corazón se acelere y tener un gran oponente frente a mí. Gane o pierda, el camino no termina para mí, sigo avanzando.

«Gane o pierda, como dije, siempre soy un showman. Salgo ahí, enciendo al público, demuestro amor. Si el otro tipo levanta su mano, es respeto, como siempre. Las puertas siguen abriéndose, y estoy muy feliz con donde estoy hoy y hacia dónde me llevará el futuro.

«Simplemente no era mi momento, y estoy bien con eso. No hay nada de malo en que no sea tu momento o tu día, porque siento que, de todas las otras veces en las que probablemente pude lograrlo, ese día simplemente no era el mío, y eso pasa. Mucha gente dirá muchas cosas sobre ‘Hey, perdió’, pero creo que lo que he hecho por la lucha es inimaginable. Salí ahí y gané el oro olímpico en el último segundo. He ganado dos trofeos Dan Hodge en peso pesado, algo que nadie más ha hecho. Dos títulos nacionales, tres finales, cinco veces All-American. Mi historial habla por sí solo. Una búsqueda rápida puede confirmarlo. Como dijimos, no era mi día. Sucede, es un deporte de gladiadores, y yo soy un guerrero«.