En las últimas horas, y desconozco a cuánto de qué, ha surgido cierto debate entre usuarios de la IWC teniendo a dos competidores como implicados: Randy Orton y Will Ospreay.

Ya saben, lo habitual. Unos creen que Orton es mejor luchador que Ospreay y otros tantos creen lo contrario, mostrando de nuevo esos tics tribalistas del generacional choque «partidarios de la vieja escuela vs. partidarios de la nueva escuela», al recordar aquel debate años atrás con ambos de protagonistas.

Y en estas que Gabe Kidd ha aprovechado la coyuntura para publicar el siguiente tuit.

. @RandyOrton WHAT YOU SAYING FAM SPEAK TO YOUR BOSS AND COME FIGHT ME YOU COULD NEVER DO WHAT I DO IF YOU DISAGREE, COME DO SOMETHING

Pese a estar etiquetado, Orton, poco amigo de las redes sociales, no parece vaya a responder, amén de la existencia hoy de una simbólica puerta prohibida entre NJPW y WWE, aunque tras la salida de Vince McMahon del gigante estadounidense este intentara dar algunos pasos en pos de conformar alianzas en Japón. Sin embargo, la estrecha relación que actualmente el «Kings of Sports» mantiene con AEW supone principal impedimento.

Y es que seguidamente, Kidd ha hecho lo propio con Cody Rhodes.

I’M PAST THE POINT OF CARING WHAT THESE MAN WHO’VE BEEN CHILLING IN THIS GAME FOR 20+ YEARS THINK @CodyRhodes I’VE BEAT YOU



CLEAN



IF YOU A REAL CHAMP, COME TO THE TOKYO DOME AND DEFEND THAT WWE TITLE AGAINST ME



WHAT YOU GOT TO LOSE, PUSSY



LET’S CHANGE THE GAME