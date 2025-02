De entre todos los combates presentados por la lucha libre más «mainstream» durante el arranque de 2025, merece la pena detenerse especialmente en el que Kenny Omega y Gabe Kidd conjuntaron durante Wrestle Dynasty.

Cuando en la presente semana se habla tanto de «narrativa», Omega vs. Kidd supone un perfecto ejemplo de cómo el significado de tal término a menudo se confunde, considerando que únicamente se limita a la construcción de un combate, y no a lo que sucede dentro del ring. Percepción, de nuevo, alimentada por WWE y en general la lucha estadounidense.

Porque con este duelo, y aunque su construcción también resultara notable —desde aquel incidente en NJPW Power Struggle a modo de «shoot», hasta la rueda de prensa previa a Wrestle Dynasty—, lo notorio sucedió en el fragor de la batalla, cuando Kidd contó mediante su actuación (y su indumentaria) todo lo que significa para él la casa nipona ante una «invasora» extranjera como AEW, personificada por Omega, quien irónicamente tiempo atrás había sido el gran «gaijin» del «King Of Sports».

Un despliegue de ese espíritu combativo (tokon) que hizo llorar al mismísimo Hiroshi Tanahashi, presente junto al ring como comentarista, quedando ya como una imagen icónica en la historia reciente de NJPW.

► El reto de Gabe Kidd

Transcurrido ya un mes, el choque entre Kidd y Omega sigue resonando, y NJPW quiso entrevistar al británico con dicha actuación como eje conductor, de cara también a la próxima cita del «War Ready» en The New Beginning In Osaka, donde buscará el Campeonato Global IWGP que porta Yota Tsuji.

Y claro está, una de las cuestiones planteadas fue si Kidd contempla una segunda parte con Omega, dado que salió perdedor. He aquí su respuesta.

«Cuando sea el momento, sí. Y tú sabes, será más dura que la primera vez. Tokyo Dome fue su primer combate de vuelta, su primer paso de vuelta a un ring de lucha libre. Tendrá más confianza la segunda vez, tendrá más consistencia luchística. No hay duda, yo podía sentir, y uno puede darse cuenta si vuelve a ver el combate, que él estaba nervioso. Le doy crédito como luchador que fuese capaz de vencerme, porque yo estaba al 100%. Me dio motivos por los que trabajar, y eso hago con mis entrenadores, así que la próxima vez que nos enfrentemos estaré 100% mejor que el 100% de entonces».