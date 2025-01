Gabe Kidd ha estado especialmente beligerante últimamente. Lo hemos leído llamando idiota a Tony Khan (y mostrándose dispuesto a decírselo en la cara). También aconsejando a Kenny Omega que abandone la compañía All Elite si no es feliz en ella. Quejándose de la falta de promoción que la misma hace del combate que ambos tendrán. O mandando a la mi*rda al presidente y al luchador de AEW, así como al Campeón WWE.

► Ahora contra Okada

Así mismo, durante su reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful, el Campeón de Peso Abierto de NJPW STRONG criticó a Kazuchika Okada:

«Me importa un carajo lo que Okada esté haciendo ahora mismo. Se escapó de aquí porque sabía que la nueva generación venía y ya no puede competir. Fue a AEW por un cheque fácil. Eso es todo. Fue allí a ganar dinero fácil y ha estado bromeando todo el tiempo, pareciendo un payaso absoluto. Ni siquiera se puede comparar. ¿El mejor luchador de torneos de todos los tiempos? Vamos, hombre. Estás caminando por ahí dándole palmadas a la gente en la cabeza como si fuera una broma. Si me das una palmada en mi cabeza calva así, me voy a levantar y te voy a noquear de una, pequeño idiota. No estoy pensando en Okada. Voy a lidiar con él cuando llegue el momento. No va a llegar a eso. Quieren mantener a todos sus chicos alejados de mí. Si me los ponen en el ring, voy a seguir sacándolos. Los voy a destrozar y les voy a hacer daño. Eso es lo que hago. Hago daño a la gente. Les hago daño».