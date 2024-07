Gabe Kidd habla sobre rivales en el G1 Climax 34

Gabe Kidd tendrá su segunda participación en el G1 Climax 34 y con la actitud desenfadada que lo caracteriza, el actual poseedor del Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG habló de su objetivo y rivales de cara a esta importante competencia.

► Gabe Kidd listo para el G1 Climax

Pero no sólo se expresó sobre la competencia veraniega más importante del orbe; también dio su opinión sobre algunos luchadores importantes a los que enfrentó y a los que próximamente encará.

– Sobre su última lucha contra Kaito Kiyomiya en NOAH

En el papel parece que perdí ese partido, pero ¿realmente lo perdí? Por mi culpa, la asistencia a NOAH aumentó, la audiencia de NOAH aumentó y, mientras ellos ganaban dinero a mi costa, yo estaba haciendo que su campeón pareciera una pequeña rata.

Pero sí, los resultados decían que Kiyomiya me venció. Así que ahora llego al G1 después de una derrota ante un luchador de NOAH. ¿Cómo crees que me siento? Voy a matar a todos en ese torneo. Así que ya basta de hablar de esa mierda de NOAH, vayamos al G1.

– Sobre que el presidente Tanahashi dijo específicamente que los títulos STRONG se defenderán exclusivamente en los Estados Unidos.

Creo que Tanahashi tiene miedo. Tiene miedo de mí. No quiere que aterrorice a la gente en su territorio. No quiere que haga de ese título el más interesante de NJPW. Que se joda; voy a atravesarsu cabeza con una espada samurá. Puede seguir impulsando la narrativa de Tsuji, Uemura, Umino, pero yo soy el futuro de esta empresa y acabaré con cada uno de ellos.

– Este es tu segundo G1 Climax, ¿cómo piensas encararlo?

No soy como todos esos otros tipos, que piensan y planifican las cosas con anticipación. Me presento el día y lo que siento, eso es lo que hago. No me importa ser el luchador del que más se habla, el luchador más publicitado, y voy a hacer que esta mierda vuelva a generar expectación. Es mi responsabilidad venir aquí y hacer que esta empresa vuelva a ser objeto de debate y a estar en la cima. Voy a lograrlo ganando el maldito torneo.

– Sobre su primer combate de la competencia contra EVIL

No me hables de EVIL. ¿Qué hombre adulto se hace llamar EVIL? No estoy luchando contra EVIL, estoy luchando contra un pequeño cabrón llamado Watanabe y le voy a dar una paliza. Ha hecho de esta empresa una broma. Los últimos tres años ha hecho de este lugar una broma. No quiero al EVIL de HOT, quiero al de 2019, cuando representaba a la lucha japonesa

– Sobre su segunda lucha de Great-O-Khan

La diferencia entre Great-O-Khan y yo es que yo puedo respaldar lo que creo en el ring y él no. Cada vez que está en el ring, fracasa. Ese es su problema. Habla mucho y habla demasiado, pero hace poco. Luchó en Reino Unido, cuyo nivel actual está en el maldito retrete. Cuando se enfrente a mí, sabrá lo que es un luchador británico de primer nivel.

– Sobre Shota Umino, otro de sus rivales

Umino copia a sus superiores, Moxley y Ospreay. Es un pequeño cabrón y eso es todo. ¿Cómo va a ser el as de su generación? Tsuji es mucho mejor que Umino. No copia a sus superiores. Al menos le daré algo de crédito a Tsuji, él sabe quién es. Pero Umino, él no tiene ni idea.

– Sobre Tatsuya Naito, otro de sus oponentes

Todo lo que hace Naito es mentir. Es el Campeón mundial de Peso Completo IWGP. Uno de sus ojos está en Aomori y el otro en Kagoshima. No tiene ni idea de mí, apenas sabe qué día de la semana es. Así que le haré un favor. Le daré una bofetada tan fuerte que sus ojos se alinearán y podrá mirarme con claridad y ver que soy mejor que él en todos los aspectos. Se llama así mismo ingobernable, voy a exponer ese maldito fraude.

– Sobre Jake Lee a quien enfrentará y ya es su compañero en BCWD.

Puede que me haya aliado con Jake Lee en el pasado, puede que me haya puesto en la misma esquina que él, pero si se interpone en mi camino, mataré a Jake Lee si es necesario. Lo dejaré así.

– Sobre luchar contra Zack Sabre Jr.

Es solo otra lucha para mí. Diré esto. Mucha gente dice que Sabre es el favorito para ganar porque está en su mejor momento. ¿El mejor luchador técnico del planeta? No me importa lo que haya dicho Bryan Danielson, Sabre es solo otro obstáculo que debo superar.

– En caso de llegar a la final, ¿a quién te gustaría enfrentar?

A cualquiera, le daré una paliza. Podría ser Takeshita y aún así le daré una paliza, no estará Tony Khan para defenderlo. Es sólo un tipo de DDT, ningún luchador DDT no podría limpiar mis botas, y mucho menos atarlas. Así que espero, de verdad y sinceramente, que Takeshita supere su grupo y me enfrente a él en la final. Entonces todos sabrán que ese tipo no tiene nada que envidiarme.