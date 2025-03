Gabe Kidd: «Eddie Kingston es una copia mía»

A pesar de haber hecho varias visitas, el Campeón de Peso Abierto NEVER de New Japan Pro-Wrestling Gabe Kidd no tiene una buena opinión de All Elite Wrestling. Sin ir más lejos, recientemente lo leíamos mandando «a la mierd*» a toda la compañía.

► ¿Parecidos razonables?

Así mismo, también ve en ella que intentan copiar a «The King of Sports». Anteriormente, decía que el torneo Continental Classic es un falso G1 Climax. E igualmente ve a Eddie Kingston como una copia suya, como señala ahora en Hey! (EW):

«¿Qué me va a hacer Eddie Kingston? Le rompí la pierna y le rompí el alma. Su alma ya no está. ¿Quieren hablar del espíritu de lucha de Tokon? Eddie es una versión de cosplay de lo que yo soy. Todos quieren decir que Eddie es real. No, yo soy el más real de todos. Yo soy el que está aquí. Puede volver, bien por él. No le deseo a nadie que pase un año sentado en casa comiendo Chick-Fil-A. Probablemente no sea bueno para su salud. Pero a la mierd* su salud y a la mierd* él también. Que se jod*. Puede intentar hacer lo que quiera.»

► Un recuerdo de sí mismo

Una comparación de la que «The Mad King» también hablaba no hace mucho en Wrestling With The Narrative:

«Homicide me dijo esto, y la única razón por la que lo creo es porque Homicide no miente, no dice tonterías, no le importa. Mentalmente, es una versión más joven de mí. Mentalmente, es un yo más joven. Físicamente no, físicamente todavía está en mejor forma que yo, pero igual le haría un agujero en el pecho. Digo que es una versión más joven de mí sin duda, y probablemente por eso, psicológicamente hablando, es que no me gusta. Probablemente sea porque me recuerda a mi yo más joven. Ahora que está fuera de Bullet Club, ahora sí me interesa. Ahora tal vez me metan a revisar mi cuenta de New Japan World y ver qué está pasando, porque quiero ver qué tan ‘Mr. New Japan’ es ahora«.