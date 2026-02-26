AEW Dynamite: Gabe Kidd destrozó a Orange Cassidy

Gabe Kidd, miembro de los WarDogs, enfrentó a Orange Cassidy en un mano a mano. El de NJPW llegó con la intención de destruir totalmente a Cassidy.

► Momentos clave

Cada vez que Cassidy intentaba reaccionar, Kidd le volteaba la tortilla. Kidd no tenía piedad. Aunque Cassidy se veía ya en malas condiciones, sin miramiento alguno Kidd le dio un brutal golpe con el codo en plena cabeza.

Los fans coreaban el nombre de Cassidy, justo cuando éste, cual muñeco de trapo, era lanzado de un lado a otro del ring. Cassidy intentó DDT giratoria, Kidd aguantó el giro y luego lo volvió a echar fuera del encordado.

Caasidy pudo reaccionar con el Stun Dog Millionaire seguido de tope suicida y una DDT descendente. Cassidy no pudo hacer Beach Break, pero sí impactó patada en el rostro. De inmediato logró Tornado DDT. Sin embargo, no pudo lograr el Orange Punch. Kidd le aplicó powerbomb y después un back súplex. Y, en el juego de cuerdas, un lariat.

Tras su burla y fintas de patadas, Cassidy logró Beach Break. Iba por el Orange Punch, pero Kidd jaló al réferi para cubrirse. Le picó los ojos a Cassidy y le aplicó martinete para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Acabando la lucha, Clark Connors llegó para ayudar a Gabe Kidd en su destrucción de Cassidy. Al rescate llegó Darby Allin. Se avecina lucha de parejas.