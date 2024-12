Gabe Kidd critica a AEW: «Llora, pequeña rata»

Camino a AEW x NJPW Wrestle Dynasty, Gabe Kidd se muestra descontento con la promoción que está realizando la casa Élite de su combate con Kenny Omega. En realidad, no es difícil ver al NJPW STRONG Openweight Champion infeliz pues casi es su estado natural. Lo mismo que sus críticas, son habituales. Sin ir más lejos, recientemente atacaba a Tony Khan -«No tengo ningún problema en llevar a Tony Khan a nuestra oficina y decirle cómo son las cosas. No tengo problema en leerle la c

Veamos ahora sus recientes declaraciones en X criticando la mencionada publicidad que All Elite Wrestling no está haciendo:

«¿QUÉ TIPO DE EMPRESA «CO-PROMOCIONA» UN SHOW EN EL TOKYO DOME Y NO PUBLICITA NI MENCIONA EL COMBATE DE SU ESTRELLA MÁS GRANDE, QUE REGRESA DESPUÉS DE ESTAR AL BORDE DE LA MUERTE, EN UN PPV, LA SEMANA ANTERIOR⁉️

😂😭😂😭😂😭😂😭😂😭😂😭😂

LA RESPUESTA ES UNA QUE TIENE A UNA RATITA DOLORIDA AL MANDO. LLORA MÁS, COBARDE 😂😂😂».

WHAT KIND OF COMPANY “CO-PROMOTES” A SHOW IN THE TOKYO DOME AND DOESN’T ADVERTISE OR MENTION THE MATCH OF THEIR BIGGEST STAR COMING BACK FROM THE BRINK OF DEATH – ON PPV – THE WEEK BEFORE⁉️

😂😭😂😭😂😭😂😭😂😭😂😭😂

THE ANSWER IS ONE WITH A BUTTHURT LITTLE RAT AT THE HEALM.…

— GABE KIDD (@GabeKidd0115) December 30, 2024