Gabe Kidd amenaza a The Rock: «Si viene a NJPW…»

The Rock revolucionó hace unos días la comunidad de lucha libre profesional al mostrarse con una camiseta de New Japan Pro Wrestling. Entonces, mi compañero Rafael Indi apuntaba: » Podríamos pensar que The Rock lleva dicha camiseta como quien lleva una camiseta de Ramones sin haber escuchado un sólo LP de la célebre banda punk, pero «The People’s Champ» no suele dejar nada al azar en sus publicaciones. Y por tanto, el runrún está servido».

► ¿The Rock en NJPW?

Todavía no se ha aclarado el motivo y solo podemos especular pero «The Final Boss» recibe una segunda respuesta desde «The King of Sports». La primera fue del comentarista en inglés de NJPW Walker Stewart. Ahora es un luchador, ni más ni menos que Gabe Kidd, quien además integra la facción Bullet Club War Dogs. Él es una de las caras actualmente de la compañía. Y esto le dice al samoano máximo desde MuscleManMalcolm:

«Está intentando subirse al tren de lo que está de moda. Escucha, me importa un comino Dwayne. No me importa. Si quiere venir a New Japan, lo abofeteo sin problema. Es Dwayne Johnson, hermano. Estuvo en Jumanji 2.»

Jumanji 2, titulada realmente Jumanji: El siguiente nivel, es la secuela de Jumanji: En la selva, remake de la película original Jumanji de 1995 que protagonizan el propio The Rock, Kevin Hart o Jack Black.