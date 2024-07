El presente Campeón de Peso Abierto de NPJW STRONG, Gabe Kidd, compartía recientemente su breve experiencia en AEW:

“Fui allí, me pagaron y abofeteé a un montón de luchadores de AEW. Quiero decir, ¿qué más podría querer de eso? Fue muy fácil para mí. Hay buen talento allí, buen talento, y un montón de malditos nerds, pero escuchen, soy Gabe Kidd. Estoy listo para la guerra, soy el loco. Así que fue un trabajo ligero. Entrar, abofetearlos, cobrar y salir, tal como hice en NOAH».

► Gabe Kidd resalta el G1 Climax

Pero una experiencia que no lo llevó a participar en el torneo Continental Classic de la casa Élite; todavía no tiene fecha la edición de 2024 tras haber sido un completo éxito la de 2023. Sin duda, sería fantástico que él fuera uno de los competidores. Asimismo, el integrante de los Bullet Club War Dogs tampoco sabe lo que es luchar en el King of the Ring de la WWE. Nunca luchó en esta compañía, de hecho. En cambio, sí que sabe lo que es el G1 Climax de New Japan ya que formó parte del capítulo 33 y lo hace del 34.

Entonces, cuando dice que el torneo de «The King of Sports» es el número uno frente a los otros dos entendemos que se refiere como espectador. O que simplemente es un nuevo ataque a las empresas que no son la japonesa, lo cual es bastante habitual en especial en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, en una de sus primeras apariciones en la All Elite salió a escena escupiendo al suelo e increpando a los fanáticos. Como él mismo dice, tiene enemigos en todas las compañías. Y no es porque no se lo haya ganado.

«Bloque A, G1, hablemos de eso. Hablemos de este trofeo aquí. Esta es la liga de campeones de la lucha libre profesional. Al diablo con el King of the Ring, al diablo con el Continental Classic. Este es el torneo número uno en la lucha libre profesional, ¿y qué tenemos aquí? Los mejores luchadores del mundo. Donde los mejores luchan (frase que últimamente se ha estado utilizando dentro de AEW pero que el británico atribuye ahora a NJPW)«.

The last comments have been issued, all that’s left is to start the grandest tournament in professional wrestling!#G1CLIMAX34 gets started SATURDAY LIVE in English on @njpwworld!https://t.co/4ZOVpDD4fu#njpw pic.twitter.com/cUj8GZSZwD — NJPW Global (@njpwglobal) July 18, 2024