Gabe Kidd: «Abofetear y cobrar… AEW fue muy fácil»

El actual Campeón de Peso Abierto de NPJW STRONG, Gabe Kidd, tuvo una primera experiencia en AEW a finales del mes de junio. En realidad, el integrante de los Bullet Club War Dogs había tenido contacto con la casa Élite ocasional anteriormente, incluyendo dos combates, uno por el Campeonato Internacional ante el entonces monarca Orange Cassidy en NJPW Collision In Philadelphia en 2023, y otro por el mismo título que ahora tiene, el Campeonato Continental y el Campeonato Mundial ROH contra el entonces portador de los tres cinturones Eddie Kingston en NJPW Battle In The Valley en 2024.

