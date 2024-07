Gabe Kidd a MJF: «Te voy a destrozar, perdedor»

El Campeón de Peso Abierto de NJPW STRONG, Gabe Kidd, envía un fuerte mensaje/desafío/amenaza al Campeón Americano de AEW, MJF. Lo hace, lo hizo, mejor dicho, después de unirse a Jake Lee para vencer al TMDK (Kosei Fujita y Zack Sabre Jr.) en la cuarta noche del G1 Climax.

► Gabe Kidd a MJF

«Hablemos de ti, MJF. ¿Quieres venir por mí? De acuerdo, fui yo quien disparó primero, no te equivoques, bang bang. Pero escucha aquí, maldito ratón. Así es como va a ser. Puedes decir todo lo que quieras, puedes llamarme bajo, la realidad es que no importa lo que digas porque tienes tatuado AEW, maldito perdedor. ¿Estás enojado? ¿Crees que puedes tocarme en el ring? ¿Crees que realmente puedes enfrentarte a mí? El 5 de enero, Tokyo Dome, Wrestle Dynasty. ¿Quieres lanzar esos desafíos? No. Porque si vamos a hacer esto, Maxwell, lo vamos a hacer en mis malditos términos. No vas a venir aquí y caminar en mi territorio y tratar de desafiarme, ¿estás loco? Nadie sabe quién eres en Japón, pequeño nerd. Maldito nerd, nadie tiene idea de quién eres. Lo que va a pasar es esto: voy a entrar en tu terreno, voy a entrar en tu dominio donde te sientes tan cómodo y te voy a exponer. Te voy a destrozar en el micrófono, te voy a destrozar en el ring, te voy a destrozar en todos los aspectos de este juego porque tú, Max, sabes que soy mejor que tú y lo sabes, y todos los demás también lo saben. Así que dejemos de negar al mundo lo que realmente quiere, vamos a darles MJF vs. Gabe Kidd en América, maldito. ¿Quieres un título? Ven y tómalo, maldito.»

¿Te gustaría ver a Gabe Kidd contra MJF?

