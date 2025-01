Gabe Kidd: «A la mier** Tony Khan, Kenny Omega, el Campeón WWE…»

Camino a AEW x NJPW Wrestle Dynasty, donde va a enfrentar a Kenny Omega, como es habitual en él, Gabe Kidd está dejando muy suelta la lengua. Lo hemos leído llamando idiota a Tony Khan (y mostrándose dispuesto a decírselo en la cara). También aconsejando a «The Best Bout Machine» que abandone la compañía All Elite si no es feliz en ella. O quejándose de la falta de promoción que la misma hace del combate que ambos tendrán.

► Tiene para todos

Pero no solo contra «Where The Best Wrestle» está el luchador de 27 años de Nottingham, Inglaterra, como demuestra hablando con Fightful (no está claro si por Campeón WWE se refiere al Campeón Indiscutible, Cody Rhodes, o al Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther):

«A la mier** cualquiera que sea el próximo en la lista. A la mier** Kenny Omega. A la mier** sus compañeros de trabajo. A la mier** su jefe. Ni siquiera su jefe, su cofundador. A la mier** todos ellos. A la mier** el tipo que es el Campeón de la WWE. A la mier** todos ellos. A la mier** cada uno de ellos. Yo soy el que está en esto. Este es mi año. A todos les gusta decir eso y luego no hacen una mierda. Ganan un pequeño título de parejas en las indies y dicen: ‘Este es mi año.’ Cierra la put* boca. Este es mi año. A la mier** también Tony Khan, pequeño idiota. Que te jodan. Llora más, cobarde. Todos ustedes. A la mier**.»

Así mismo, el NJPW STRONG Openweight Champion habla de The Rizzler, el amigo de los Costco Guys, cuando le preguntan si le gusta alguien de AEW:

«Él no puede unirse a los War Dogs. Le daría una bofetada que le sacaría los mocos, para ser justos. Le ganaría a The Rizzler en un minuto. Le robaría su Instagram y lo cambiaría a GabeKidd01115. Pelearé con The Rizzler y le robaré su cuenta de Instagram».