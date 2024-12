Kenny Omega hizo su sorprendente regreso al ring tras más de n año, con una aparición sorpresa el pasado sábado al final del PPV AEW World’s End 2024. Su primera lucha será el próximo 05 de enero de 2025, en Japón, en el PPV NJPW Wrestle Dynasty 2025.

Pues bien, NJPW subió recientemente un video en donde su rival, Kidd, le da un consejo a Kenny Omega. Y eso es el que debería de dejar la empresa de Tony Khan si es que se siente tan descontento en la misma, como el propio Omega ha dicho a sus fans en el pasado. Estas fueron sus palabras:

► El duro mensaje que envió Gabe Kidd a Kenny Omega de cara a su lucha en NJPW

“No me importa ese toque de Kenny Omega. Lo que creas que estás haciendo al darme una lucha en el Dome, no lo necesito. No te necesito. Está descontento en su lugar de trabajo. Pues entonces vete. Eres presidente ahí. Eres vicepresidente ahí. Si no estás contento, vete a la mierda.

“Espero que reciba algunos castigos. Acepté hacer la lucha porque soy un profesional, pero va a recibir golpes serios de cualquier manera. Voy a destrozarlo por lo que hizo, porque nunca imaginé esto ni pensé que las cosas se desarrollarían así. Haré la lucha, pero va a saber que cometió un gran error, y voy allí para lastimarlo al final del día».