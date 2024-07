Gabbi Tuft: «Le debo mucho a Natalya y Tyson Kidd»

Gabbi Tuft volvió a los cuadriláteros 10 años después el pasado mes de junio enfrentando a J-Rod en el evento Killin’ Them Softly compartido entre West Coast Pro y UWN. Su anterior combate había sido en 2014 cuando todavía era Tyler Reks en PWS 10/31. Entonces, había vuelto a la lucha libre a dos años de su salida de WWE.

Highlights from @GabbiTuft first pro wrestling match since 2014, and it’s against The Ultimate Athlete @jrodprowrestle ‼️🔥🔥🔥@unitedwrestling @CWFHollywood 👊🏽 pic.twitter.com/rKoBZsYyR5

— Koffin Radio ⚰️📻 (@KoffinRadio) July 4, 2024