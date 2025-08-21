G1 Climax 35: Un torneo para olvidar, pero con final feliz

El G1 Climax, considerado por muchos como el torneo más prestigioso de toda la lucha libre profesional, ha llegado a su fin. Este año, Konosuke Takeshita se proclamó ganador tras derrotar en la final a EVIL, escribiendo así un capítulo importante en su ascendente carrera.

Sin embargo, a pesar de lo histórico que siempre resulta este certamen, la edición de este año ha dejado un sabor agridulce en buena parte de la afición. El G1 Climax suele ser sinónimo de luchas memorables, de esos combates que automáticamente entran en la conversación de “lucha del año”. En 2025, esa chispa pareció faltar: el interés en redes sociales fue menor y no hubo un encuentro que realmente capturara la grandeza a la que NJPW nos tiene acostumbrados.

►La polémica presencia de EVIL en la final

El torneo dio un giro inesperado cuando EVIL venció a Yota Tsuji y aseguró su lugar en la final. Esto levantó todo tipo de reacciones. Para muchos, EVIL y la facción House of Torture representan un punto bajo en la historia reciente de NJPW, especialmente para la audiencia internacional, que critica su estilo de lucha excesivamente basado en interferencias. La idea de ver a EVIL en el evento estelar de Wrestle Kingdom generó descontento entre los fanáticos de Occidente.

No obstante, sería un error ignorar la otra cara de la moneda: en Japón, EVIL y su grupo mantienen una base de fanáticos leal, lo que explica por qué NJPW sigue dándoles un lugar destacado en las carteleras.

►Takeshita, el mejor ganador

Que Takeshita ganara el G1 Climax fue, sin duda, lo mejor. Con apenas 29 años, el japonés ya es una figura consolidada en la escena internacional, sobre todo tras su paso por AEW, y tiene todos los ingredientes para convertirse en una superestrella global. Ganar el G1 no solo lo eleva dentro de NJPW, sino que lo coloca en el centro de la conversación sobre quién liderará a la compañía en los próximos años.

Salvo algún cambio inesperado, el combate principal de Wrestle Kingdom 20 será Zack Sabre Jr. (campeón mundial) vs. Konosuke Takeshita. Sobre el papel, es una lucha que promete ser técnica, intensa y con potencial de robarse el show.

►Una oportunidad perdida con la nueva generación

Pese a lo anterior, no todos los fanáticos quedaron satisfechos. Esta edición del G1 se percibió como una oportunidad desperdiciada para consolidar a las llamadas “nuevas tres mosqueteros”: Shota Umino, Yota Tsuji y Ren Narita. En particular, las derrotas de Umino y Tsuji en momentos clave reforzaron la percepción de que NJPW sigue dudando a la hora de apostar fuerte por sus jóvenes talentos.

En un contexto donde la compañía necesita desesperadamente nuevas figuras que conecten con el público, la falta de confianza en esta generación genera frustración. El contraste con los tiempos en los que estrellas como Kenny Omega, Kazuchika Okada o Hiroshi Tanahashi fueron empujados al estrellato es evidente, y muchos se preguntan si NJPW podrá repetir esa fórmula en la actualidad.

►Reflexión final

El G1 Climax 2025 será recordado como una edición de transición: lejos de la grandeza de otros años, pero con el acierto de coronar a Takeshita, un luchador con proyección internacional. La verdadera incógnita es si NJPW aprovechará este impulso para renovar su panorama estelar o si seguirá postergando el ascenso de su nueva generación. Lo cierto es que la compañía está en una encrucijada, y lo que ocurra en Wrestle Kingdom podría marcar el rumbo de la próxima década en la lucha libre japonesa.