FX lanzará comedia de la lucha independiente

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el reconocido canal televisivo de entretenimiento, FX, estará lanzando un show televisivo original relacionado con la lucha libre profesional. Se trata de una comedia de 30 minutos, relacionada con la lucha libre profesional, e inspirada en Dazed and Confused y The Wrestler, la reconocida película.

Así lo reveló una de las personas relacionadas con el proyecto, Adair Cole, guionista de la serie y fanático de la lucha libre profesional, en una reciente declaración otorgada a Fightful Select:

► FX lanzará comedia de 30 minutos relacionado con la lucha libre

«Estoy emocionado de estar desarrollando un programa ambientado en el mundo de la lucha independiente. He estado arrastrando a mis amigos a shows independientes desde que tenía 15 años. Estaba en un garaje con otras 12 personas la noche en que debutó Samoa Joe.

«Este es un mundo que amo y con el que me siento muy conectado. Desafortunadamente, todavía no puedo comentar dónde se ubicará este programa o quiénes podrían ser nuestros socios, pero definitivamente puedo mantener informado a Fightful a medida que avancen las cosas. Mientras tanto, estaré personalmente en Epic Pro Wrestling el 2 de junio y en GCW Hit Em Up el 15 de junio, y estoy emocionado de conocer a personas que aman este mundo tanto como yo».

El luchador independiente Luke Hawx, también reconocido actor, y parte de la serie Heelz, estaría formando parte de este nuevo proyecto.