La serie sobre lucha libre profesional Heels fue cancelada por STARZ después de su segunda temporada. En julio, Netflix iba a llevarla a su plataforma pero todavía no lo han hecho. Podría pensarse que si tiene éxito podrían recuperarla y realizar una tercera entrega, como han hecho con otras en el pasado.

► El futuro de Heels en Netflix

De momento, uno de sus directores y productores ejecutivos, Peter Segal, fue preguntado por la cancelación durante su reciente entrevista en Inside of You with Michael Rosenbaum:

“Fue caro y estábamos en la cadena equivocada. Pero lo interesante es que, sabes, Netflix acaba de pagar 5 mil millones por la WWE y estamos coqueteando con la posibilidad de llegar allí, pero ya veremos. No sé si se supone que debo decir esto, pero ahí está. Sería genial si se concreta. Estaba muy decepcionado. No sorprendido, porque, bueno, teníamos un programa en una red que no era muy vista. Así que pensamos que si estuviéramos en un servicio de streaming o en HBO, Amazon o Netflix… Sabemos que hay personas que disfrutan de la lucha libre profesional, así que, ¿por qué no podemos encontrarlas? Y creo que, como dije, estábamos en el campo de juego equivocado.”

El cineasta estrenó recientemente en Amazon Prime Video con Batista la película Grandes espías: Misión Italia.

Si no conoces Heels, la protagonizan Stephen Amell y Alexander Ludwig y su sinopsis es: En una comunidad muy unida de Georgia, una promoción de lucha de propiedad familiar encuentra a dos hermanos y rivales en guerra por el legado de su difunto padre. En el ring, alguien debe jugar al tipo bueno y alguien debe jugar a su némesis, el talón. Pero en el mundo real, esos personajes pueden ser difíciles de cumplir (e igual de difíciles de dejar atrás).