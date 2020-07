El futuro de Zack Ryder tras WWE es una incógnita en este momento pero todo apunta a que firmará con Impact Wrestling. No sería un mal destino para el veterano luchador pues si bien esta empresa no es lo que era antaño sigue siendo importante dentro de la industria luchística. También porque tendría la oportunidad de alejarse de la imagen que todos tienen de él como Superestrella. O porque compartiría elenco con gladiadores con mucho Willie Mack, Ace Austin, Daga, Eddie Edwards, Sami Callihan o TJP. Los motivos para firmar con muchos, ahora queda ver si lo hace finalmente.

Y eso es precisamente lo que parece que hará después de que él mismo pusiera sobre la mesa una nueva pista. Matt Cardona, nombre real del gladiador, que será el que utilice a partir de ahora, hizo una publicación en Twitter apuntando a su presencia en Slammiversary 2020.

In 13 days a bunch of super talented, pissed off, and hungry wrestlers are gonna be unleashed. #AlwayzReady #StillHere #NotThere pic.twitter.com/Wsskq0lmCr

— Matt Cardona (@TheMattCardona) July 5, 2020