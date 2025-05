Mark Shapiro, COO de TKO Group Holdings, la compañía matriz de la WWE, ofrece declaraciones suculentas sobre el futuro de la WWE desde la reciente conferencia JP Morgan Global Technology, Media and Communications.

Precio de los boletos

El ejecutivo ve un «enorme potencial» en el precio de los boletos de los eventos.

Apunta además a las tarifas por sede, el precio dinámico (una tendencia creciente en conciertos y eventos donde los precios se ajustan en tiempo real según la demanda), y la gestión del rendimiento (una estrategia más amplia que busca maximizar ingresos controlando la disponibilidad de inventario y los precios).

Menos WWE Live

Ya en 2024 desde TKO se avisaba de que a partir de 2025 se reduciría el número de shows no televisados, una decisión que Shapiro defiende. Se esperan alrededor de 200 cuando hasta ahora eran 300 anualmente.

Shapiro aclara que no es una cuestión únicamente ecónomica –Seth Rollins, hablando de el físico y la salud, la defendía recientemente– y adelanta que irán adecuando el calendario según sea necesario.

WWE en Peacock

A finales de marzo de 2026 expira el acuerdo actual de WWE y Peacock sobre la emisión de los Premium Live Events en Estados Unidos. Shapiro indica en mayo de 2025 que están en conversaciones con NBC Universal/Peacock e interesados en una renovación.

Admite que «como espectador» no soporta tener que acudir a diferentes plataformas para ver el producto pero como compañía, en el aspecto comercial, no tienen problema en trabajar con múltiples socios y señala que es inteligente no depende de un único canal.

Shapiro afirma que no tienen prisa (tampoco con UFC) por alcanzar acuerdos y que, con WWE, lo especial es hacer eventos «de alta calidad y pocos combates».

SummerSlam 2025

Según el ejecutivo, el estado de Nueva Jersey pagará a WWE una tarifa de $7 millones por la realización del primer SummerSlam de dos noches este agosto. Ese dinero proviene de fondos relacionados con la pandemia.

La audiencia de WWE y UFC

Shapiro informa de que la mitad de la audiencia conjunta de ambas empresas está en el grupo demográfico de 18 a 49 años, y que los menores de 18 son uno de sus mayores públicos. En ese grupo de edad, dijo que están empatados con la NBA como el mayor atractivo, y son los nº1 entre varones menores de 18.

Hablando del público joven y el crecimiento que están viendo, Shapiro menciona las apuestas deportivas con UFC y la presencia de WWE en Netflix. Acerca de la plataforma de streaming más grande del mundo, Shapiro cree que WWE será uno de los vehículos que usará para convertirse en la primera empresa con una valoración de $1 billón (trillion en inglés), ya que WWE es un “antídoto contra la cancelación de suscripciones” y una “fórmula comprobada para atraer suscriptores”. Comenta que Monday Night Raw está entre el top 10 de Netflix semanalmente en 29 países y ha crecido un 14% respecto a lo que hacían en USA Network el año pasado (sin especificar a qué se refiere ese 14%).

WWE: Unreal

Mark Shapiro también promocionó la docuserie que se estrena en junio en Netflix, señalando que advirtió a Nick Khan sobre “no revelar la fórmula de la Coca-Cola” al mostrar demasiado del detrás de escena, aunque reconoció que hay una demanda comprobada de contenido de este tipo.