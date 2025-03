Futuro de WWE Evolution aún sigue en el aire

Han pasado casi siete años desde que la WWE hizo historia con Evolution, el primer PPV de la compañía exclusivamente para mujeres. Sin embargo, tras varias conversaciones y rumores en torno a una posible secuela, esta no ha sucedido, y a inicios de este mes conocimos un informe de PWN afirmando la WWE estaba planeando un Evolution Premium Live Event para el 5 de julio en el Mohegan Sun de Connecticut.

► ¿WWE traerá Evolution 2 en el 2025?

La noticia de la nueva edición de Evolution generó mucha expectación en el Universo WWE, después que aquel evento del 2018 tuvo gran aceptación, aunque no seguimiento. No obstante, surge de nuevo la interrogante en torno a si la situación se complica o no para este nuevo desarrollo.

A Sean Ross Sapp de Fightful Select le preguntaron durante un reciente podcast de preguntas y respuestas si había oído algo sobre el rumoreado regreso de Evolution, y su respuesta dejó más dudas que certezas, aparentemente desmintiendo el reporte previo.

«Todavía no lo he oído, solo lo que dicen los informes. No lo he confirmado«.

Si bien no se descarta la idea de Evolution 2 por completo, el tiempo para la supuesta fecha se acerca rápidamente y WWE no ha confirmado nada por el momento, cuando ya existen otros eventos premium en fechas posteriores. Bayley, entre otras, ha estado haciendo campaña abiertamente para otro evento exclusivamente femenino, y los fans también han expresado su deseo, y no hace mucho, Raquel Rodríguez también se mostró convencida de que WWE volvería a hacer un evento premium exclusivamente femenil como hicieron con Evolution en el 2018.