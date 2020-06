El tuit pro-Trump de Jaxson Ryker pudo haber hundido a The Forgotten Sons

Pocos fans contaban con que The Forgotten Sons debutaran en SmackDown tras WrestleMania 36, recibiendo además una oportunidad titular en Money in the Bank 2020, donde formaron parte de un Fatal 4-Way por el cetro de duplas de la marca azul.

Sin embargo, nosotros los medios, conocedores de los entresijos de este bello arte, supimos vía Dave Meltzer que Jaxson Ryker y Cía sólo sirvieron de sustitutos de The Usos, debido a una grave lesión de Jimmy Uso durante las grabaciones de "The Showcase of the Inmortals" que hizo que la dupla quedara en barbecho.

Podría justificarse así la ausencia de "Los Hijos Olvidados" de la programación desde hace ya dos semanas. Aunque claro, al mismo tiempo resulta insoslayable aquel tuit de Ryker a comienzos de este mes en el que mostraba su apoyo a Donald Trump justo en mitad de las protestas que recorrían Estados Unidos por el asesinato de George Floyd.

Comentario que pareció costarle a Ryker el rechazo de buena parte de sus compañeros de vestidor, si bien no todos desaprueban al líder del "mundo libre", obviando que WWE como corporación sea sobradamente partidaria de Trump.

► The Forgotten Sons no estarán en las próximas grabaciones

Y Cageside Seats da crédito a esta vía de la suspicacia.

«La reacción del vestidor al tuit pro-Trump de Jaxson Ryker poco después del asesinato de George Floyd parece haber costado a Forgotten Sons un programa por el título de parejas de SmackDown. El grupo lleva dos semanas fuera de la televisión, y Fightful reporta que no están en los planes de WWE para las grabaciones de esta semana de los episodios del 19 y 26».

He aquí el reporte de Fightful.