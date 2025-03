Futuro de Roxanne Perez en NXT tendría los días contados

En el Royal Rumble 2025, Roxanne Pérez dejó una gran impresión, ya que ingresó en el puesto número 3 y fue la última en ser eliminada, logrando imponer un récord de 67 minutos y 47 segundos de permanencia, rompiendo en más de 4 minutos el que Bayley había establecido el año pasado. Sin embargo, su estancia en el elenco principal no quedaría allí, ya que participó en el reciente Elimiation Chamber 2025, compitiendo con otras cinco mujeres dentro de la imponente estructura de acero, y aunque no se alzó con el triunfo, muchos consideran que ya podría estar lista para dar el gran salto.

► Roxanne Perez tendrá una rivalidad con Bayley

Tras hacerse presente en los dos primeros eventos premium del año para WWE, dentro del elenco principal, Roxanne Pérez compitió en WWE Roadblock esta semana y perdió ante Jordynne Grace, y ahora, se ha revelado el futuro de Pérez en NXT después de su derrota.

Mientras hablaba en The Fightful’s The Hump, se le preguntó a Sean Ross Sapp si WWE Roadblock era el final de Roxanne Pérez en NXT. El periodista señaló que era la aparición final de Pérez para NXT y agregó que estaba lista para ver a la ex Campeona NXT en una rivalidad con Bayley dentro del elenco principal.

Roxanne Pérez podría estar viviendo su momento más importante hasta el momento en su carrera, y parece que sus días en NXT están contados, por lo que «The Prodigy» ya podría dar el salto al elenco principal muy pronto. Una rivalidad contra Bayley tiene mucho sentido, considerando que ambas interactuaron tanto en NXT como en el reciente Elimination Chamber, y esto podría ser un combustible para pactar un eventual encuentro entre ambas en WrestleMania 41.