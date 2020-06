Es buen momento para hablar del futuro de Charlotte Flair en NXT después de que esta perdiera el Campeonato Femenil NXT en TakeOver: In Your House. "La Reina" sigue manteniendo su apodo pero no el título, que ahora está en manos de Io Shirai. Es de suponer que la ahora ex monarca va a buscar la revancha, que va a buscar recuperar la corona amarilla tan pronto como este miércoles. Por otro lado, esto también podría significar su salida de la marca y su vuelta a Monday Night Raw. Tendría bastante sentido pensando en la reciente salida de Becky Lynch.

Y nadie mejor que Triple H para hablar de lo que puede pasar con la luchadora, lo cual hizo el Jefe de Operaciones tras el especial.

Con estas declaraciones, el también luchador indica que Flair va a continuar en su marca a pesar de haber perdido el campeonato en su último combate. Pero también dice que "si llegamos a contar la historia", es decir, que todo depende de si pueden hacer lo que quieren, de si no hay un cambio de planes. Por eso, de momento, la luchadora seguirá trabajando en el show de los miércoles, pero cualquier cosa puede pasar.

Más allá de la ex campeona, Triple H celebró así la victoria de la nueva campeona:

What an absolutely incredible main event. So proud of all three of the women in this match.

Congratulations to @shirai_io, the NEW #WWENXT Women’s Champion!#NXTTakeOver #WeAreNXT pic.twitter.com/ILMEJByLY6

— Triple H (@TripleH) June 8, 2020