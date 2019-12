Antes de la explosión de los Neville (PAC) o Sami Zayn, NXT tenía como una especie de líder a Bo Dallas. Entonces la marca amarilla no era lo que es ahora, estaba dando sus primeros pasos. De hecho, el ahora compañero de Curtis Axel fue el tercer Campeón NXT. Tuvo un reinado de 280 días, el más largo hasta la fecha. Comenzó el 23 de mayo de 2013 y finalizó el 27 de febrero de 2014. En el primer especial de la historia, NXT Arrival, perdió ante la ahora estrella de AEW.

Podemos decir que ahí comenzó el declive de su carrera en WWE. Después pasó a las marcas principales, donde en ningún momento tuvo el mismo éxito, más allá de haber llamado la atención en alguna ocasión.

Ha pasado por diferentes etapas en estos cinco años y parece que la actual está a punto de finalizar. El miembro del B-Team acaba de hacer esta publicación en Twitter acerca de su futuro en la empresa:

I’m on a life changing expedition right now and the next time you see me it will be a Bo You’ve never seen😉 #Bosway #WWE

— Bo Dallas (@TheBoDallas) December 20, 2019