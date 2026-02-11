Futuro de AJ Styles aún en el limbo

AJ Styles se despidió como luchador, al menos en la WWE, en el Royal Rumble, cuando se desmayó en medio del ring tras la llave dormilona de «El Asesino de Carreras» Gunther, tras resistir por más de 25 minutos. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, o solo de la compañía para la cual trabajó desde el 2016.

► AJ Styles se ha retirado como luchador

Según un informe reciente de PWInsider, AJ Styles y la WWE estuvieron en conversaciones sobre un nuevo contrato antes del Royal Rumble. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo antes del evento, la WWE optó por el combate contra Gunther como posible despedida. Por ahora, luego de que Styles perdiera dicho combate, su futuro en la compañía sigue en el limbo.

Si bien la comunicación entre ambas partes sigue en curso y Triple H tiene la expectativa de que continúe colaborando en un rol tras bastidores, PWInsider añadió que no hay indicios de que se haya firmado un nuevo acuerdo, y que Styles, técnicamente, tendría libertad para aceptar ofertas en otros lugares si su contrato actual vence. Aun así, no esperen un cambio repentino a otra empresa, considerando que la misma fuente confirmó de que no hay rumores internos que sugieran que «The Phenomenal One» esté planeando un regreso al ring en un futuro próximo.

Este nuevo informe pone en perspectiva los comentarios recientes de Styles, quien en un episodio reciente del podcast de Stephanie McMahon, explicó por qué se dejó los guantes puestos en el ring tras la derrota en el Royal Rumble, insinuando que podría volver a luchar algún día en el futuro, aunque no necesariamente sea en el corto plazo.