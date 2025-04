Querido lector de SÚPER LUCHAS, si fuiste asistente a cualquiera de las dos noches de WrestleMania 41, puedes buscarte en la foto oficial de WWE. Y es que la compañía decidió usar su famosa FanCam para tomar fotografías de gran calidad en todo el Allegiant Stadium, y permitir que los aficionados puedan buscarse entre el público asistente.

La FanCam de WrestleMania 41 tiene múltiples fotografías, en múltiples ángulos y cámaras. Fotos en una definición Ultra 4K y permite ver a casi todos los aficionados presentes en la arena.

Para buscarte entre los fans asistentes a WrestleMania 41, tan solo debes dar click aquí y acceder al sitio web oficial de la FanCam de WrestleMania 41. Para buscar entre la Noche 1 y la Noche 2, debes darle en «More FanCams».

Y para ver distintos ángulos, puedes darle en «Opposite View». Si lelgas a encontrarte, puedes compartir la foto e incluso, añadir una etiqueta a tu rostro. Así un ejemplo de cómo puedes usar la FanCam de WrestleMania 41:

If you were in attendance at WrestleMania 41

You can find anybody in the stadium

Can you find yourself? pic.twitter.com/a8Ar7U7lsj

— FADE (@FadeAwayMedia) April 22, 2025