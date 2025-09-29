Fuerza Guerrera se despide de la Lucha Libre en la Arena Ciudad de México

La lucha libre mexicana vivió una de sus noches más emotivas el 27 de septiembre de 2025 en la Arena Ciudad de México, donde Fuerza Guerrera puso fin a más de medio siglo de carrera. El rudo agradeció entre lágrimas a la afición: “Tengo 72 años y agradezco a todos… la lucha es mi pasión, pero llegó el momento de retirarme”.

El evento “La Última Caída” no fue solo una función, sino una fiesta cargada de nostalgia, grandes batallas y un homenaje a una de las leyendas más emblemáticas del pancracio nacional.

► ¿Cómo fue la última lucha de Fuerza Guerrera?

La función culminó con una batalla estelar donde Fuerza Guerrera, acompañado por DMT Azul y El Hijo del Solitario, se midió ante Blue Demon Jr., Silver King Jr. y un luchador sorpresa.

El combate fue intenso: hubo máscaras rotas, sangre y traiciones. Incluso Tinieblas III apareció en apoyo de su dinastía y hasta el legendario Alushe recibió castigo. En el desenlace, el Mosco aplicó un faul a Blue Demon Jr. para llevarse la última victoria de su carrera.

Así responde Fuerza Guerrera a los abucheos: 🗣️ “Tengo 72 años y 51 de carrera, me cuesta trabajo hacer lo que hago…” ✅ 🎥: @mc_dielf pic.twitter.com/LsW02jmz8z — AS México (@ASMexico) September 29, 2025

► El legado en su familia: Fuerza Guerrera Hija triunfa

La velada también sirvió para destacar la herencia luchística. Fuerza Guerrera Hija, junto a Forneo, conquistó la Copa Dinastías, al derrotar a Ayako Hamada y Brazo Cibernético. Un triunfo simbólico que confirma que el linaje del Mosco seguirá presente en los cuadriláteros.

► Guerra de dinastías: LA PARK vs Rush

Uno de los encuentros más explosivos de la noche enfrentó a la familia real, compuesta por LA Park, El Hijo de LA Park y LA Park Jr., contra la dinastía Muñoz: Rush, Dralístico y Bestia del Ring.

El duelo fue una guerra sin tregua. Rush rompió la máscara de LA Park y lo castigó con vidrio, mientras la sangre corría por el ring. La batalla se volvió aún más caótica cuando irrumpieron Los Negociantes, lo que permitió a Dralístico poner espaldas planas a LA Park Jr. para dar la victoria a los Muñoz.

Además, Fuerza Guerrera apareció para ayudar a Rush, quitándole la máscara a LA Park.

► Resultados de la despedida de Fuerza Guerrera

Fuerza Guerrera, DMT Azul y El Hijo del Solitario vencieron a Blue Demon Jr., Tinieblas Jr. y luchador sorpresa.

Forneo y Fuerza Guerrera Hija ganaron la Copa Dinastías ante Ayako Hamada y Brazo Cibernético.

Dinastía Muñoz derrotó a la familia real (LA PARK y herederos).

Los Negociantes (Fresero Jr. y Demonio Infernal) vencieron a Los Capos y la Puerkiza en lucha extrema.

Oni Bendito se impuso en triangular contra Toxin y Látigo.

Torito Negro y Sol superaron en exhibición a una sola caída.

Spider Fly y Noisy Boy derrotaron a Los Panther en duelo aéreo.

Rock and roll para despedir al Mosco de la Merced

La sorpresa musical de la velada fue el show del exvocalista de AC/DC, Dave Evans, quien interpretó clásicos como “T.N.T.” y “Highway to Hell”. El rock sirvió como metáfora perfecta para el espíritu combativo del homenajeado.

¿Y ESTO? Hoy en cosas que no planeamos ver nunca, Dave Evans, vocalista de @acdc, presente en la función de despedida de Fuerza Guerrera pic.twitter.com/1uOrRr6Yfl — Estadio Deportes (@EstadioDxts) September 29, 2025

“Fuerza Guerrera es una leyenda en su país, y yo estoy aquí para rendirle tributo como se merece: con rock and roll”, dijo Evans ante una ovación ensordecedora.

► El adiós de una leyenda

Entre lágrimas, golpes y guitarras eléctricas, Fuerza Guerrera cerró su historia con la misma rudeza que lo caracterizó. “Me voy feliz, porque lo di todo”, afirmó.

Su máscara, su estilo rudo y su entrega quedan como un legado eterno para la lucha libre mexicana.