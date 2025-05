Fuerza Guerrera anuncia su retiro en función «La Última Caída»

La lucha libre mexicana se alista para despedir a uno de sus íconos más longevos y representativos. Fuerza Guerrera, conocido como “El Mosco de la Merced”, ha anunciado oficialmente su retiro de los encordados. Tras 47 años de una carrera legendaria, el rudo que marcó época tendrá su última lucha el próximo domingo 28 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

La función, titulada “La Última Caída”, contará con un cartel de lujo que reunirá a leyendas, dinastías y lo mejor de la nueva generación de luchadores. En el turno estelar, Fuerza Guerrera hará equipo con DMT Azul y El Hijo del Solitario para enfrentar a Blue Demon Jr., Tinieblas Jr. y un luchador sorpresa, en lo que promete ser una batalla cargada de historia y simbolismo.

Entre las contiendas destacadas se encuentra la Copa Dinastías, con relevos increíbles de sangre luchística: Hija de Fuerza Guerrera y Forneo vs. Muñeca de Plata y Brazo Cibernético vs. Lolita e Hijo de Pirata Morgan. También se presentará una intensa lucha de poder con Pig Destroyer & Pig Decapitador enfrentando a Fresero Jr. & Demonio Infernal y los Capo del Norte & Capo del Sur; además de otros combates para esa noche.

El evento está diseñado para rendir homenaje al legado de Fuerza Guerrera, un luchador que se forjó un lugar dentro de la lucha libre mexicana y que siendo uno de los rudos más odiados en los años 90, también se ganó el respeto y admiración de miles de aficionados.

► ¿Dónde y cuándo será la despedida de Fuerza Guerrera?

“La Última Caída” será una velada inolvidable, con producción de primer nivel, pantallas gigantes, música en vivo y un ambiente único. La cita es el domingo 28 de septiembre a las 17:00 hrs en la Arena Ciudad de México. Será una noche de leyendas, tradición y nuevos talentos que quedará grabada en la historia de la lucha libre mexicana.

Lucha Estelar (Retiro de Fuerza Guerrera):

Fuerza Guerrera, DMT Azul y El Hijo del Solitario

vs.

Blue Demon Jr., Tinieblas Jr. y Luchador sorpresa

Copa Dinastías

Hija de Fuerza Guerrera & Forneo

vs.

Muñeca de Plata & Brazo Cibernético

vs.

Lolita & Hijo de Pirata Morgan

Lucha de Poder

Pig Destroyer & Pig Decapitador

vs.

Fresero Jr. & Demonio Infernal

vs.

Capo del Norte & Capo del Sur

Lucha de 4 Esquinas

Arez vs. Toxin vs. Bendito vs. Látigo

Lucha Inicial Aérea

Spaider Fly & Noisy Boy

vs.

Aéreo Panther & Faight Panther