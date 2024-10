Fuego del Sol: «AEW no vieron de lo que soy capaz»

El luchador independiente Fuego del Sol repasa su aventura de tres años (2020-2023) en AEW. El enmascarado está intentando hacerse un nombre en la lucha libre profesional para entendemos algún día volver a tener ese tipo de oportunidades. Últimamente, se le ha visto en All-Star Pro, Texoma Pro Wrestling, REVOLVER, House of Glory o GCW. Algunas de ellas son promociones del circuito muy reconocidas. Vamos ahora con sus recientes declaraciones en un video en redes sociales.

In the 2 years I was signed to AEW I only had 9 TV matches… pic.twitter.com/iNocpjy3jq — Fuego Del Sol (@FuegoDelSol) October 29, 2024

► Fuego del Sol en AEW

“En los dos años que estuve firmado con AEW, solo tuve 9 combates en televisión y, en total, aproximadamente 15 apariciones. Ninguno de esos combates duró más de 10 minutos, y el objetivo principal de esos combates era mostrar a mis oponentes y enfocarme en hacer que se vieran bien en lugar de a mí mismo. Así que la gran mayoría de los fans que me conocen nunca han visto realmente de lo que soy capaz en el ring o en el micrófono cuando se me da el tiempo adecuado para mostrar mis habilidades y mis capacidades de narración.”

“Pero no estoy culpando a AEW por eso, porque, en retrospectiva, debería haber luchado más para mostrarme más en los combates que tuve. Siempre he estado en la mentalidad de que debes desempeñar el papel que te dan lo mejor que puedas con la esperanza de ganar un mejor papel en el futuro. Así que ahora estoy en un camino mucho más duro, lento y arduo cada fin de semana, yendo a compañías independientes más pequeñas, tratando de mostrar lo bueno que puedo ser cuando se me da el tiempo adecuado para contar las historias que quiero contar. Algo que, desafortunadamente, no pude mostrar.”

Entre otras fechas próximas, Fuego del Sol volverá a Game Changer Wrestling para enfrentar a Drew Parker en el evento Chaos in Kentucky el 14 de noviembre.

