Una semana después de producirse, podemos decir ya que el cierre del último episodio de AEW Dynamite es el catalizador dramático («angle») más controversial en la historia de la casa Élite.

He ahí el propósito, generar ruido, aunque esperemos que plasmando una buena historia sobre las pantallas que merezca la pena seguir. Y algunos parecen no tener paciencia, como Kevin Nash, quien hizo una comparativa cuanto menos curiosa ante los micrófonos de su podcast ‘Kliq This’.

Además, Kevin Nash también criticó recientemente a Will Ospreay, como consecuencia de que el británico lanzara aquella promo contra Triple H en la edición de Dynamite del pasado 12 de abril. Y este punto, y no su «angle» con The Elite, fue lo único sobre lo que quiso pronunciarse Tony Khan en el programa ‘Superstar Crossover’ de la cadena New York’s Z100.

«Pienso que Kevin Nash fue un gran luchador. Pero no estoy seguro de que esté de acuerdo con sus opiniones sobre lucha libre. Ha hecho algunas declaraciones sobre Will Ospreay con las que sin duda no coincido. Sería un poco descuidado si no hablara de ello.

«Creo que Will Ospreay es uno de los mejores luchadores jóvenes del mundo. Somos realmente afortunados de tener a Will Ospreay en AEW. Ha estado viniendo semana tras semana y trabajando muy duro, teniendo grandes combates. En los dos eventos de pago por visión en los que ha estado ha tenido combates clásicos con Takeshita en Revolution y con Bryan Danielson hace una semana en Dynasty. Pienso que Ospreay es fenomenal. He escuchado críticas de Kevin con las que no estoy de acuerdo. No coincido con algunas de sus opiniones sobre la lucha libre actual. Le deseo lo mejor y tengo todo el respeto del mundo hacia él».