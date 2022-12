¿Fue de última hora el regreso de Tegan Nox a la WWE?

Tegan Nox fue despedida de la WWE en noviembre del año pasado y nunca tuvo la oportunidad para realmente mostrarse en el elenco principal. A partir de allí, tuvo un perido bastante complicado debido a que no había luchado en otro lado debido a que no tenía una visa de trabajo. No obstante, era un secreto a voces de que Triple H quería traerla de vuelta y la esperanza para la galesa estaba allí y el viernes hizo su esperado regreso en WWE SmackDown, donde se unió a Liv Morgan para hacerle frente a Damage CTRL.

► Más detalles de cómo se gestó el regreso de Tegan Nox a WWE

Tegan Nox era una de las favoritas de los fanáticos en el elenco femenil de NXT, pero no pudo brillar debido a sus constantes lesiones que la mantuvieron mucho tiempo fuera de acción, hasta que eventualmente llegó su despido.

Las especulaciones sobre el regreso de Nox a la WWE surgieron horas después de su regreso a SmackDown. Esto hizo creer a muchos que el regreso del joven de 28 años se concretaba en el último minuto. Al respecto, Fightful Select ha aclarado que el regreso de la Superestrella galesa no fue comunicado internamente por la empresa. Sin embargo, el acuerdo para traerla de vuelta se habría finalizado durante algún tiempo.

Habrá que esperar qué planes tiene Triple H para Tegan Nox en aras de fortalecer aún más la división femenil de SmackDown. A simple vista, es posible que la ex luchadora de NXT se involucre en la división femenil de parejas y vaya por dichos títulos eventualmente, algo que efectivamente estaba haciendo en su etapa anterior, cuando hacía equipo con Shotzi.